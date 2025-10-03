İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına Türkiye'de protestolar sürüyor
İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze’ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından Türkiye'de protestolar düzenleniyor.
Ankara
İHH öncülüğünde düzenlenen eylem için kabalık bir grup, Eminönü Meydanı'nda toplandı.
Oturma eylemi öncesinde basın açıklaması yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'nun 11 gemiyle yola çıktığını, gemilerde her dinden, her görüşten insanın olduğunu belirtti.
- Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünyada protestolar sürüyor
İsrail'in, saldırılarıyla, bütün milletleri, anlayışları "iyilik" başlığı altında buluşturduğunu, kendisinin de yalnızlaştığını ifade eden Yıldırım, bunun Birleşmiş Milletlerde de görüldüğünü dile getirdi.
Yıldırım, Gazzelilerin ve kendilerinin direniş konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu gemilerde 25 ülkeden katılımcı var. Bu gemilerde doktorlar, aktivistler var. Bunlar yıllardır bu mücadeleyi verenler. 2007'den beri 17. kez bu hareket gerçekleşiyor. İlk 4'ünde abluka delindi." dedi.
Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright ise İtalya'dan 90 kişilik bir filoyu Gazze'ye uğurlayarak bu eyleme geldiğini söyledi.
Filoya katılanlar arasında Türkiye'den ve farklı milletlerden birçok kişinin olduğunu aktaran Wright, dünya milletlerinin, İsrail'in Batı Şeria ve Filistin'deki Müslümanlar ile Filistinlilere yaptıkları için çok öfkeli olduğunu dile getirdi.
Açıklamaların ardından katılımcılar oturma eylemi başlattı. Gruptakiler, hazırladıkları pankartla Filistin'e desteklerini yansıtırken, meydana kurulan "Filistin'e not bırak" yazılı duvara da katılımcılar notlarını yazdı.
Oturma eylemi, aralıksız devam edecek.
Samsun
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıları protesto eden Samsunlu öğrenciler, cuma namazı çıkışı OMÜ Kampüs Camisi önünde toplandı.
Filistin bayrakları ile pankart açan öğrenciler, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.
Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasını okuyan Umut Albayrak, bugün insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.
İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirten Albayrak, "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.
Sadece Filistin için değil, insanlığın onuru için ayakta olduklarını vurgulayan Albayrak, "Bir kez daha haykırıyoruz, İsrail ancak güçten anlar. Zulme sessiz kalan, ihanet eder. Gazze ve Sumud yalnız değildir. İslam dünyası, ihanetin hesabını verecek. Bu millet zalime boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu milletin vicdanı satılık değildir. Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz ve zalimin karşısında dimdik duruyoruz." ifadelerini kullandı.
Yürüyüşe Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı.
Edirne
Edirne Eski Cami'de cuma namazı çıkışı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına yönelik protesto düzenlendi.
Protestoya katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç burada yaptığı konuşmada, İsrail'in sadece 7 Ekim 2023'ten bu yana değil, 100 yıldan beri Filistinlilere zulmettiğine dikkati çekti.
Filistinlileri topraklarından etmek ve ülkelerini işgal etmek için asırlık politika izleyen İsrail'in uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğini vurgulayan Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına da uymadığını söyledi.
Tunç, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının katliam ve soykırıma dönüştüğünü kaydetti.
Saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini ifade eden Tunç, "Milyonlarca insan yerinden, yurdundan edildi. 100 bine yakın yaralı. Şehirler yerle bir edildi. İnsanlığın gözü önünde, dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendi." diye konuştu.
Tunç, yapılan ihlaller nedeniyle İsrailli terörist ve katliamcıların Uluslararası Adalet Divanı'nda yargı huzurunda yargılanmaya başladığını belirtti.
İsrail'in artık bir devlet değil, terör uygulayan bir yapı haline geldiğini dile getiren Tunç, "Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir kararları, insani yardım önergeleri maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine dahi getirilemeden uygulamasız, etkisiz hale getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları, tutuklama kararları maalesef hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk yok sayıldı." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu bütün dünyanın gördüğünü söyledi.
"Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleye devam"
Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:
"İsrail'in bu zulmüne karşı Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda, 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Eninde sonunda bu katliamcılar, mazlumları katleden bu teröristler, çocuk katilleri bir gün mutlaka bu mahkemelere çıkacak ve insanlık önünde hesap verecekler. Biz bunun için dua ediyoruz ve bunun için her türlü girişimi Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz."
"Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar"
Yılmaz Tunç, Sumud Filosu'nun denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştığını ifade etti.
Filistin özgür oluncaya kadar mücadelenin süreceğini bildiren Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sumud Filosu, 50'den fazla ülkenin vatandaşlarından müteşekkil. Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar. Yaklaştıklarında maalesef yine barbar İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bütün uluslararası hukuk, deniz hukuku, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri hepsi yok sayılıyor. Dünyanın gözü önünde bu gerçekleşiyor. Biz de mücadelemizi hem uluslararası hukuk nezdinde sürdüreceğiz hem de milletçe hep beraber Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."
Filistin'e Destek Platformu adına Önder Edirne Şube Başkanı Mehmet Kuzu da konuşma yaptı.
Basın açıklamasına Edirne Valisi Yunus Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Van
Tenzile Ana Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte, kağıtlara çizdikleri Filistin bayraklarını açan öğrenciler, öğretmenleriyle İsrail aleyhine sloganlar attı.
İlahiler seslendiren, şiirler okuyan öğrencilerin Gazze halkına ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları katılımcılara duygusal anlar yaşattı.
Etkinlik sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 7. sınıf öğrencisi Alperen Hamza Bayazıt, Gazze'deki kardeşleri için yüreklerinin yandığını söyledi.
Müslümanların orada büyük işkenceler gördüğünü belirten Bayazıt, "Buna karşı çıkmak ve Müslümanlara yardım etmek için bir etkinlik yaptık. Buradan bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya sesleniyoruz. Gazze için içimiz yanıyor. Yaptığımız etkinlikte gözyaşlarımı da tutamadım. Önümüze çeşitli yiyecekler gelirken oradakiler toprak yiyor. Elimizden geldiğince dualarımızı esirgemeyeceğiz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gazze'deki ablukayı, siyonistleri Allah'ın izniyle geçeceğiz. O ablukayı kıracağız. Allah'ın izniyle mahşer günü geldiğinde Müslümanlar kazanacak. O şeytanları inşallah yeneceğiz." diye konuştu.
Aksaray
Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Dua edilmesinin ardından grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Aksaray Şube Başkanı Ramazan Özbek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının hukuk, vicdan ve insanlık onurunun alçakça çiğnenmesi olduğunu söyledi.
İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:
"10 yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan ve çocukları katleden bu rejim bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine saldırılarıyla devam etmektedir. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar. Kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."
Adana
Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde cuma namazı sonrası Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz bir şekilde müdahale ederek bir kez daha suç işlediğini söyledi.
Alıkonulanların derhal bırakılması gerektiğini belirten Eraslan, "Müdahale edilen teknelerin mürettebatı derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Alıkonulmaları hukuksuzdur. İsrail bu kişilerin güvenliğinden tamamen sorumlu tutulmalı, serbest bırakılmalarına dek her türde kötü muameleye karşı korunmalarını sağlamalıdır. Sumud Filosu katılımcısı aktivistlerinin can güvenliğinden ciddi kaygı duymaktayız. Yaşanan olayın yalnızca Gazze'deki masumları değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığı ortadadır." diye konuştu.
Eraslan, tüm sivil toplum kuruluşlarını İsrail'in hukuksuzluğuna karşı durmaya davet etti.
Osmaniye
Osmaniye'de de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Çomu Camisi'nde cuma namazı sonrası toplananlar İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Serhat Satıcı, grup adına yaptığı konuşmada, sadece halkın değil, insanlığın da vicdanını savunmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Filistin halkının onlarca yıldır süre gelen işgalin, ablukaların ve katliamların en ağır bedelini ödediğini ifade eden Satıcı, "Son günlerde artan saldırılar, Gazze'deki açlık, kıtlık ve sağlık krizini daha da derinleştirmiş, masum siviller için yaşamı imkansız hale getirmiştir. Bizler, kimden gelirse gelsin sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Sakarya
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü önünde toplanan TÜRK-İŞ üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
Grup adına konuşan TÜRK-İŞ Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, İsrail'in zulmünün devam ettiğini söyledi.
Yaman, bir bölgeyi ve medeniyeti haritadan silme operasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, "İçimiz yanıyor. Yanmayan yürek, yürek değildir. Videolarda dinlediğimiz, bize şarkı gibi gelen sözler, oradaki insanların isyan sözleri. Bunun karşısında nasıl susacağız? Bunun karşısında haykırmayacağız da ne zaman haykıracağız?" ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar susan dünyanın patlama noktasına geldiğini, her devlet ve her kesimden insanın bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yola çıktığını anımsatan Yaman, "Her geçen gün bu kafileler çoğalıyor ve Gazze'ye girinceye kadar bu kafileler devam edecektir." dedi.
Yaman, Filistinlilerin yok edilmeye, Gazze'nin mezarlık haline getirilmeye çalışıldığına işaret ederek, "Uluslararası sular, uluslararası konvoylar hiçe sayılarak Gazze'ye yardım götüren insanlar tutuklanıyor. Eşkıya davranışıyla İsrail yapacağını yapmaya devam ediyor, yardım konvoylarını engelliyor. Orada yasayan insanlara 'Burada açlıktan öleceksiniz ya da bu toprakları terk edeceksiniz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.
Sumud Filosu'nun yanında olduklarını, İsrail'in bu tavrını lanetlediklerini belirten Yaman, "İnsan haklarından bahseden tüm ülkelerin ayağa kalkmalarını ve bu insanlık suçunun dünyayı ve bölgeyi yeniden dizayn etme niyetine karşı çıkmaya bekliyoruz. Bu zulmün karşısında Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Kayseri
Cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, tekbir getirerek, "Katil İsrail" sloganları attı.
Kadınlar, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Bebek katili İsrail", "Benim gündemim Sumud", "Katil ABD" yazılı pankartlar taşıdı.
Platform adına konuşan Erdal Ergenç, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için birçok ülkeden sivil ve silahsız gemilerle yola çıkıldığını, Küresel Sumud Filosu'nun bütün dünyanın gözü önünde İsrail tarafından alıkonduğunu ve gönüllülerin gözaltına alındığını söyledi.
Filonun amacına ulaştığını ve başarılı olduğunu vurgulayan Ergenç, "İsrail, tüm dünyanın gözü önünde mahkum edilmiştir. Gıda ve eczadan başka bir şey taşımayan gemilere savaş gemisi muamelesi yapılmıştır. Küresel sistem iflas etmiştir. İsrail'e karşı hiçbir uluslararası sözleşme uygulanmamaktadır." diye konuştu.
Ergenç, vatandaşları boykota ve Sumud Filosu'nu gündemde tutmaya davet etti.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Trabzon
Özgür Filistin Platformunca "Trabzon’dan Sumud’a destek, Gazze’ye umut" sloganıyla Vakfıkebir Limanı'nda organize edilen etkinlik, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini hatırlatarak "Bugün burada hakkı tutup kaldırmak için buradayız." dedi.
Filistin halkına destek vererek taraflarının belli olması gerektiğini dile getiren Vali Yıldırım, "İsrail'in bu yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bu dünyada da kalmayacaktır, öbür dünyada hiç kalmayacaktır. Ahiret var, bu toprağın altı var. Hesap, kitap, öbür dünya, sırat ve mizan var." diye konuştu.
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin yerle bir olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bunun engellenmesi lazım. Dünyanın bir araya gelmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği 'dünya 5'ten büyüktür' diye, her zaman her platformda ifade ettiği bir defa daha aklımıza girdi. İnsanlık Osmanlı'nın adaletine bir defa daha muhtaç. O Orta Doğu'dayken Orta Doğu'da problem yoktu. O Kafkaslardayken problem yoktu. Ne zamanki atalarımız, dedelerimiz oralardan çekilmek mecburiyetinde kaldı oralarda büyük problemler çıktı, katliamlar oldu."
Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal ise çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini belirterek, Gazze'de yıllardan beri süren ablukanın sadece fiziki sınırları değil, umutları, gelecekleri ve temel insan haklarını da kuşattığını dile getirdi.
AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da iki yılı aşkın süredir Filistin topraklarında İsrail’in adeta bir hançer gibi saplanarak zulmü arşa çıkarttığını söyledi.
Mumcu, zulme ses çıkaran ülkelerin sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade ederek, "Acımız gerçekten çok büyük. İki yıl içerisinde yaklaşık resmi rakamlarda 70 bin ama belki de bunun iki katı daha fazla kadın, çocuk, hamilesi, yaşlısı, gazetecisi, ambulans görevlisi, doktoru, hemşiresi siyonist barbarlığın zulmü altında adata soykırıma uğradı." dedi.
Dua edilmesinin ardından etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayraklarıyla bindikleri gemi, tekne ve takalarla Karadeniz'e açılarak tur attı.
Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Malatya
İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi avlusunda cuma namazından sonra toplanan öğrenciler, İsrail'in filoya yönelik saldırılarını protesto etti.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Turan Akın, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve saldırılarının insani felakete dönüştüğünü vurguladı.
Binlerce masum sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Akın, şöyle konuştu:
"Bu ağır bedeli hiçbir suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri, sivillerin korunmasını açıkça emreder. Bu temel ilke bugün çiğneniyor. Bu mücadelede umut veren önemli gelişmelerden biri, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'dur. Sumud gemisi, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değildir, zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür."
Öğrenciler, İsrail karşıtı çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Düzce
Yığılca Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek, Filistin halkı ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, "Gazze" yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.
Etkinlikte öğrenciler, ayrıca hep bir ağızdan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şarkısını söyledi.
Okul müdürü Hüseyin Çakal, AA muhabirine, etkinliği Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve Gazze'de zulüm görenler için duydukları üzüntüyü ifade etmek üzere düzenlediklerini söyledi.
Çakal, "Ülkemiz bu durum için birçok adım attı. Amacımız Sumud Filosu'nun bu çalışmasının duyurulması. Biz de bu duruma ne katkı verebiliriz, nasıl destek olabiliriz diye çalışma tasarladık. Umarım sesimizi duyurabiliriz." dedi.
Müdür yardımcısı İlknur Akay ve Ramazan Akbayrak da Gazze'de yaşananların kendilerini derinden etkilediğini belirterek, zulmün ve haksızlığın karşısında durduklarını göstermek istediklerini dile getirdi.
Etkinliğe katılan öğrenciler ise Gazze'deki insanlık dramı ve zulmün kendilerini üzdüğünü ifade ederek, Filistin halkının yanında duran güçlü dayanışma örneği sergilediklerini kaydetti.