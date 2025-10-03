Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi
İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filoda bulunan son tekneyi de yasa dışı ele geçirdi.
Ankara
Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.
- İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
- Türkiye, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşları için tüm girişimlerde bulunuyor
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünya genelinde protestolar sürüyor
Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Teknedeki yayın kesen İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu filodaki aktivistlerinden bazıları açlık grevine başladı
İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler arasında süresiz açlık grevine başlayanların olduğu bildirildi.
Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alıkonulan Küresel Sumud Filosu mürettebatına dair bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, alıkonulan aktivistlerden süresiz açlık grevine başlayanların olduğu aktarıldı.
4 İtalyan parlamenter serbest bırakıldı
Gazze'ye insani yardım taşırken 1 Ekim'de İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 4 İtalyan parlamenterin akıbetleri belli oldu.
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, filoda yer alan İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, İsrail tarafından serbest bırakıldı.
Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini belirtti.
İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.
Küresel Sumud Filosu
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.