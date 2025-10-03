Dolar
logo
Gündem

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Osman Akça, Ömer Kundakçı, Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen, Osman URAS  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.


Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

Fethiye'de gökkuşağı oluştu

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Marmaris ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak plajların boş kalmasına neden oldu. Bazı turistler kapalı çarşıda gezip alışveriş yaptı.

