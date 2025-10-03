Dolar
Gündem

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün sözde TUS imamıyla irtibatlı 5 doktor yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, terör örgütüne ait yurtta Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kampına katılıp, sözde TUS imamıyla irtibatı olduğu iddia edilen 5 şüpheli doktor gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün sözde TUS imamıyla irtibatlı 5 doktor yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aktif doktorluk yapan 5 şüphelinin örgüt tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları, sözde TUS imamıyla irtibatı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıkları tespit edilen soruşturmada, 3'ü kamu 2'si özel sektör çalışanı doktorlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

