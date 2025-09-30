Dolar
Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Bu haberi paylaşın
