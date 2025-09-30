Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.