Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir." dedi.

Fatih Gökbulut  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı

Ankara

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı paylaştı.

Duran, paylaşımında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq'ın, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştüğünü aktardı.

Duran, şunları kaydetti:

"TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia, işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

