Dolar
41.58
Euro
48.83
Altın
3,854.50
ETH/USDT
4,156.20
BTC/USDT
114,150.00
BIST 100
11,012.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Bilal Çelikten, Mehmet Sıddık Kaya  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü Fotoğraf: Bilal Çelikten/AA

Diyarbakir

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet Emin (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Çermik'in Petekkaya Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında bir kişiye ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşların kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bazı mahallelere su verilemeyecek
Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
Can Holding'e yönelik soruşturmada 18 şirkete kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu

Benzer haberler

Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Diyarbakır'da tarihi mekanlar sporun ritmiyle canlandı

İlkokul, ortaokul ve liseyi açıktan tamamlayıp 44 yaşında üniversiteli oldu

Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu

Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Diyarbakır'da geçmişin izlerini taşıyan Ulu Cami restore edildi

Diyarbakır'da geçmişin izlerini taşıyan Ulu Cami restore edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet