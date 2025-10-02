ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM'nin 11 Ekim'de uygulayacağı 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM)internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
11 Ekim'de uygulanacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavları için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.