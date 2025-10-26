Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,947.00
BTC/USDT
111,673.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacak.

Seda Tolmaç  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

Ankara

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak.

Başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar 20 Kasım'da TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ana hedefe uygun ilerlemelerdir
Türkiye ve dünya gündemi
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak
Çankırı'da içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17,25'e düştü
DMM, "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

TİHEK'e 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de

26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet