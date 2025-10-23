Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6 Aralık'ta uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) başvurular başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı için başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.