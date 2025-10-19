Dolar
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) yapıldı. Sınavın sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

Buğrahan Ayhan  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Ankara

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde uygulandı. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanıldı.

Toplam 6 bin 4 adayın başvurduğu TR-YÖS/2, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde düzenlendi.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olmak üzere 80 soru soruldu ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

