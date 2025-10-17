Dolar
41.95
Euro
49.15
Altın
4,337.65
ETH/USDT
3,741.50
BTC/USDT
105,196.00
BIST 100
10,173.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 19 Ekim'de Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) uygulanacak.

Buğrahan Ayhan  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, pazar günü Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak ve soru kitapçığında sorular hem Türkçe hem de diğer dillere çevrilmiş şekilde yer alacak.

TR-YÖS/2, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

Sonuçlar 14 Kasım'da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

6 bin 4 aday başvurdu

Açıklamada sınava ilişkin görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki 15 farklı ülkede toplam 6 bin 4 adayın katılımıyla düzenleneceğini bildirdi.

Sınavın ülkenin akademik kalitesini ve güvencesini uluslararası sahada ortaya koyduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası alandaki nitelikli öğrenciler için daha erişilebilir, güvenilir ve tercih edilen bir eğitim merkezi haline gelmektedir. ÖSYM olarak küresel ölçekli sınav koordinasyon yeteneğimiz ve tecrübemizle ülkemizin yükseköğretimde uluslararası hedeflerine katkı sağlıyoruz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

2025-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM hafta sonu 4 sınav uygulayacak

ÖSYM hafta sonu 4 sınav uygulayacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet