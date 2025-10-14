Dolar
41.83
Euro
48.33
Altın
4,122.72
ETH/USDT
3,984.10
BTC/USDT
111,642.00
BIST 100
10,535.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Eğitim

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu.

Şeyma Güven  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki açıklamaya göre, ÖZYES ek yerleştirme tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı
Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 6 zanlı daha gözaltına alındı
Gümrük Muhafaza ekipleri ve İspanya polisinden ortak uyuşturucu operasyonu
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Benzer haberler

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

2025-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM hafta sonu 4 sınav uygulayacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet