Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki açıklamaya göre, ÖZYES ek yerleştirme tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.