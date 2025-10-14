Dolar
Sağlık

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.


