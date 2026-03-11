Dolar
44.10
Euro
51.13
Altın
5,178.26
ETH/USDT
2,037.00
BTC/USDT
70,000.00
BIST 100
13,077.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Eğitim

2025-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği için tercihler başladı.

Buğrahan Ayhan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
2025-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2025-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 15 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin"https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

2025-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

2025-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı

ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet