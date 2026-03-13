2026-YDUS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 Mayıs'ta düzenlenecek 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-YDUS) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 23 Mart'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YDUS Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.