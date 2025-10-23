Dolar
41.99
Euro
48.80
Altın
4,118.70
ETH/USDT
3,882.00
BTC/USDT
109,543.00
BIST 100
10,623.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özcan, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın artarak devam etmesi nedeniyle halkın "su hasadı" konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Ürer  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Özcan, AA muhabirine, bu yıl Batı Karadeniz'de meteorolojik ve tarımsal kuraklığın kendisini en üst seviyede gösterdiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yağış verileri incelendiğinde 2008 ve 2013'ten bu yana bunun en düşük seviyede ölçüldüğünü ifade eden Özcan, "Uzun yılların ardından yağış oranı yüzde 70 seviyesinde düşüş gösterdi. Bu durumda en önemlisi kışın gerçekleşmesini beklediğimiz kar yağışları. Eğer kar yağışı olmazsa önümüzdeki yıl ve süregelen yıllarda da kuraklığı yaşayacağımızı tahmin edebiliriz." diye konuştu.

Özcan, bundan sonrası için riskin yüksek seviyeye ulaştığını, iklim değişikliğinde etkili gazların atmosferdeki fazlalığına bağlı olarak sıcaklıkların gerekenden fazla yaşanmasının kuraklığa neden olduğunu anlattı.

"Kuraklığa sebeplerden biri de sıcaklık artışı"

Dünya ortalama sıcaklığının artışına paralel olarak kuraklıkların yaşandığına işaret eden Özcan, "Yaz sıcaklıklarına baktığımızda ortalama sıcaklıkların üzerinde seyrediyor. Yani sadece yağış azlığı değil, kuraklığa sebeplerden biri de sıcaklık artışıdır." dedi.

Özcan, bu kış beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi halinde halkın su tasarrufu konusunda çok fazla bilinçlendirilmesini gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Evde, bahçede veya tarım arazisinde suyu nasıl kullanacağı konusunda halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda önemli husus 'su hasadı.' Su hasadı nedir? Mevsimde yağan yağışların boşa akmasını engelleyerek, biriktirip bu suları ihtiyaç olduğunda kullanmaktır. Yağmur sularını biriktirerek bunları bahçe sulamalarında kullanmaktır. Aksi takdirde özellikle bu kış beklenen kar yağışının olamadığını düşünürsek, bu yıl yaşanan kuraklık gibi meteorolojik ve tarımsal kuraklığı yaşayacağız."

Özcan, bu şekilde devam etmesi durumunda kuraklığın en üst seviyesi olan hidrolojik kuraklık seviyesine ulaşılacağı yorumunu yaparak, "Bu kuraklık seviyesinde suya ulaşamama, bulamama gibi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu seviyelerde 'su hasadı' ve 'su tasarrufu' bilincinde olmamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı
MSB: Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı önlemlerin alınmasına devam edilecek

Benzer haberler

İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı

İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük" ünvanı verildi

Botanik bahçesindeki bitkileri el yapımı kağıtlar kullandığı tablolarla geleceğe taşıyor

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu gelecek hafta son toplantısını yapacak

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu gelecek hafta son toplantısını yapacak
Sapanca Gölü'nde doluluk son yağışlara rağmen istenilen seviyeye ulaşmadı

Sapanca Gölü'nde doluluk son yağışlara rağmen istenilen seviyeye ulaşmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet