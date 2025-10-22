Dolar
41.98
Euro
48.71
Altın
4,070.86
ETH/USDT
3,841.30
BTC/USDT
108,172.00
BIST 100
10,588.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor
logo
Eğitim

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG) başvurular başladı.

Şeyma Güven  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvurular başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-İSG başvuruları, 30 Ekim'e kadar alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için 2025-İSG Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük" ünvanı verildi

Benzer haberler

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvurular başladı

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvurular başladı

MEB'in düzenlediği "Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet