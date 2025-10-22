İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-İSG başvuruları, 30 Ekim'e kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Başvuruda bulunacak adayların, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için 2025-İSG Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.