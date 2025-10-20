Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, "2025 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri" konulu duyuru yayımlandı.
Ankara
Buna göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak.
Başvurular, 20 Ekim-3 Kasım arasında alınacak.
Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde, kılavuzda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Başvuru yapacak adayların, bu bilgileri incelemeleri gerekiyor.