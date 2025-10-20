Dolar
41.96
Euro
48.96
Altın
4,331.31
ETH/USDT
4,027.80
BTC/USDT
110,886.00
BIST 100
10,481.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, "2025 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri" konulu duyuru yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Ankara

Buna göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başvurular, 20 Ekim-3 Kasım arasında alınacak.

Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde, kılavuzda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Başvuru yapacak adayların, bu bilgileri incelemeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı
Bakan Tunç: Bugüne kadar 102 bin ton insani yardım, 350 insani yardım tırımız Filistin'e ulaştı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Deneyimlerimizi paylaşarak küresel sinerji sağlanmasına önem veriyoruz
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede

Benzer haberler

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Erzurum'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
TCMB'den BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin açıklama

TCMB'den BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin açıklama
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet