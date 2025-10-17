Erzurum'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Erzurum'da boğazına yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, nöbetçi öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Erzurum
Merkez Yakutiye ilçesindeki 23 Temmuz Ortaokulunda görevli bir öğretmen, ortaokul öğrencisinin öğlen arasında yediği yiyeceğin ardından nefes alamadığını fark etti.
Okulun merdivenlerini çıkan çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören öğretmen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.
Diğer öğrencilerin de merakla takip ettiği olayda boğazındaki yiyecek çıkarılan öğrenci, öğretmen tarafından götürüldü.
