logo
Yaşam

Emekli öğretmen, hünnap üretimini yaygınlaştırmaya çalışıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde emekli öğretmen İlhan Menekşe, 9 yıl önce kurduğu bahçede yaklaşık 700 hünnap fidanını toprakla buluşturdu.

Hüseyin Yiğiner  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Emekli öğretmen, hünnap üretimini yaygınlaştırmaya çalışıyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Menekşe, 2016'da emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladı.

Kendi arazisinde farklı meyve türlerini deneyen Menekşe, yaptığı gözlemler sonucunda hünnap ağacının bölge iklimine uyum sağladığını tespit etti.

Yaklaşık 9 yıldır bu alanda çalışma yürüten Menekşe, bahçesinde yaklaşık 700 hünnap fidanı yetiştirdi.

Menekşe, basın mensuplarına, hünnap meyvesinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Hünnabın ekonomik değerinin yüksek olduğunu ifade eden Menekşe, şunları kaydetti:

"Burası kimsenin değer vermediği bir yerdi. Ben de bu alanı değerlendirdim. Dikimi sık yaptım. Böylece daha fazla fidan elde ettim. Her yıl kuruyan fidanları yeniliyorum. Amacım sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda üretimde örnek olmak. Bu çalışmayı bir kazançtan ziyade ülkeye katkı olarak görüyorum. Belki bugün değil ama yarın bu işi biri devam ettirecek. Çocuklarım yapmazsa, gönül veren biri gelir ve bu emeği sürdürür. Önemli olan bu toprağın işlenmesi."

