Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor
Yaşam

"Dadaş 25 Hava Ambulansı" bu yıl 733 acil hastaya "Hızır" gibi yetişti

Sağlık Bakanlığınca Erzurum'da konuşlandırılan "Dadaş 25 Hava Ambulansı" bu yıl Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Muş ve Bingöl'deki acil 733 hastayı zamanla yarışarak hastaneye yetiştirdi.

İlhami Erkılıç  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
"Dadaş 25 Hava Ambulansı" bu yıl 733 acil hastaya "Hızır" gibi yetişti Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Erzurum'da her türlü tıbbi müdahale için gerekli ekipmanları içinde bulunduran hava ambulansında, vardiyalı olarak tecrübeli 2 kaptan pilot, 2 doktor ve sağlık personeli özveriyle görev yapıyor.

Sorumluluk sahasındaki il ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından gelen ihbar üzerine önce meteorolojik şartlara bakan ekip, gerekli izinleri alarak uçuş rotasını belirliyor.

Kara yoluyla ulaşılması zaman alan ya da güç olan kırsal bölgelerdeki acil hastalara hizmet veren "Dadaş 25 Hava Ambulansı", yaz kış, dağ taş, yağmur kar demeden hayati tehlikesi bulunan hastaları zamanla yarışarak hastanelere yetiştiriyor.

Kentte hizmete başladığı 2008'den bugüne 6 binden fazla vaka için havalanan ambulans helikopter, hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp rahatsızlıkları, trafik kazaları ve yenidoğan hastalıkları, hastanelerden acil sevki gereken hasta ve organ nakilleri için 10 ildeki vakalara "Hızır" gibi yetişiyor.

Ambulans helikopter, bu yıl acil müdahale gerektiren 733 hastayı hastanelere ulaştırdı.

"Profesyonel ekip havada tüm müdahaleyi yerine getirebiliyor"

İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, AA muhabirine, 2008 yılından beri toplamda 6 binden fazla vaka için ambulans helikopterin kalkış yaptığını söyledi.

Bu yıl da yoğun mesai yaptıklarını ifade eden Taş, "2025 yılı ocak ayından bugüne kadar 733 vaka için ambulans helikopter kalkış yaptı. Ambulansımızın içinde her türlü tıbbi tesisat ve ekipman bulunmaktadır. Profesyonel ekip havada tüm müdahaleyi yerine getirebiliyor." dedi.

Acil değerlendirilen tüm vakalar için ambulans helikopterin kalkış yaptığını belirten Taş, Erzurum'un ilçelerinin yanı sıra bölgedeki 10 ile de hizmet verdiklerini anlattı.

Taş, genellikle kalp krizleri, acil doğum ve trafik kazaları gibi önemli vakaları hastaneye yetiştirmek için ambulans helikopterin zamanla yarıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dadaş 25 Hava Ambulansı, Erzurum için büyük şans. Elimizden geldiğince helikopter ambulansı vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek ve acil durumlarda kontrolsüz başlayan süreçleri kontrol altına almak için kullanıyoruz. Burada bir süre değerlendirmesi yapılıyor, dağlık kırsal alanda kara ambulansı ile ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda hava ambulansını meteorolojinin uygun olması durumlarında değerlendiriyoruz. Dadaş 25 vatandaşa en kısa sürede ulaşmamıza, hastayı en kısa sürede sağlık merkezine yetiştirmemize vesile aracı."

Helikopter pisti teknolojik altyapıyla donatıldı

Taş, 4 mevsim acil vakalarda kullandıkları hava ambulansının pistini de teknolojik altyapıyla ısıtmalı sistemle donattıklarını bildirdi.

İlçelerde hava ambulansının iniş ve kalkış yapacağı sahalar belirlenip yapımına başlandığını ve bazılarının tamamlandığını dile getiren Taş, bu süreçte kendilerine destek veren kaymakamlara, belediye başkanları ve jandarma yetkililerine teşekkür etti.

Kaptan pilot Hakan Tuskan da acil, ani ve hızlı müdahale için 112 Komuta Merkezi'nin hava ambulansına çok ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yüksek irtifa kaynaklı köy ve kırsalda doğum ve traktör kazaları gibi vakalara yetişmekte zorlanan sağlık ekiplerine destek olduklarını anlatan Tuskan, "Bazen köy ve kırsal koşullarda aniden rahatsızlanan hasta olabiliyor, bu durumda hepimiz askeri uçucu personeliz eskiden edindiğimiz tecrübelerden faydalanarak zor koşullar da olsa iniş yerini kendimiz bularak hastalara yardımcı oluyoruz. Bölgede kara yolları ile ilçelerden ulaşım uzun, zor ve meşakkatli, havadan bunun daha kısa olduğunu değerlendirdikleri için çok fazla iş düşüyor." diye konuştu.

