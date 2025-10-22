Dolar
41.97
Euro
48.79
Altın
4,047.44
ETH/USDT
3,827.60
BTC/USDT
108,002.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık’a TOGG T10X hediye etti
logo
Eğitim

ÖSYM, "6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği" iddialarını yalanladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "6 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin değiştirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
ÖSYM, "6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği" iddialarını yalanladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Başkanlığın bilgi sistemlerindeki kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi'nde kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu

Benzer haberler

ÖSYM, "6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği" iddialarını yalanladı

ÖSYM, "6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği" iddialarını yalanladı

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvurular başladı

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin "Türkçe programlara yerleştirme" başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet