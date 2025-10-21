Dolar
logo
Eğitim

MEB'in düzenlediği "Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce üçüncüsü düzenlenen "Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Zehra Tekeci Eser  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
MEB'in düzenlediği "Zamanı Durduranlar Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

Ankara

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Bu yılki teması "Mesleğim Elimde, Ailem Yanımda" olarak belirlenen yarışmaya, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören tüm öğrenciler, meslek yolculuklarında ailelerinden aldıkları güç ve motivasyonu yansıtan özgün fotoğraflarla katılabilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, başvurularını okullarına yapacak. Okul yönetimleri söz konusu eserleri, takvime uygun şekilde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecek.

Şartnameye uygun başvurular, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak.

Yarışma, öğrencilerin mesleki becerileri kazanırken ailelerinden aldıkları destek, toplumsal dayanışma, meslek ahlakı ve kültürel değerlerin korunması konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Başvurular, 16 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

