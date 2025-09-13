Dolar
logo
Gündem

Diyarbakır'da 269 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 269 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Diyarbakır'da 269 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Yerlikaya, "Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır." değerlendirmesini yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Lice ve Kulp'ta jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kilogram esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 18'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum."

Diyarbakır'da 269 kilogram esrar ele geçirildi
