Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pekin/Moskova
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.
Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kamçatka Yarımadası'nda deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı
Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.
Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, "Tsunami tehdidi ilan edildi." dedi.
Solodov, vatandaşların Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Yıkım ve ciddi hasar yok
Halihazırda yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını kaydeden Solodov, güncellenen verilere göre, depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,7 olarak belirlendiğini de aktardı.