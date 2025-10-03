Dolar
Dünya

İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki Zevare bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Zevare bölgesi olan 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 00.05'te kaydedildi.

Tahran ve Kum kentlerinde de hissedilen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.

