Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan, "İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız, İran’ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor." dedi.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
