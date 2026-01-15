Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan, "İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız, İran’ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor." dedi.

Sercan İrkin  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız
