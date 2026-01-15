Dolar
43.19
Euro
50.41
Altın
4,613.05
ETH/USDT
3,375.00
BTC/USDT
96,936.00
BIST 100
12,377.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

İran Yargı Erki, bir göstericinin idam cezasına çarptırıldığı iddialarını yalanladı

İran Yargı Erki, gösterilerde gözaltına alınan İrfan Sultani'nin idam cezasına çarptırıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
İran Yargı Erki, bir göstericinin idam cezasına çarptırıldığı iddialarını yalanladı

İstanbul

İran devlet televizyonu, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Sultani'nin olaylar esnasında 10 Ocak günü gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Sultani, 'ülkenin iç güvenliğine karşı toplanma ve iş birliği' ve 'rejim aleyhine propaganda faaliyeti' suçlamasıyla Kereç Cezaevinde tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu suçların ispatlanması halinda kanunda öngörülen cezanın idam değil, hapis olacağı kaydedildi.

Sultani'nin gözaltına alınmasından 2 gün sonra idama çarptırıldığı ve 14 Ocak günü idam edileceği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ocak günü, İran'da devam eden protestolarda bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberlere ilişkin, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok sert önlemler alırız." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız
Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek çağrısı
Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı
MSB: Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim oldu
Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve nakil şartları değişti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız

İran Yargı Erki, bir göstericinin idam cezasına çarptırıldığı iddialarını yalanladı

NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak

İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet