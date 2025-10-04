Dolar
Gündem

Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

