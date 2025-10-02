Dolar
41.60
Euro
48.85
Altın
3,844.98
ETH/USDT
4,401.00
BTC/USDT
119,261.00
BIST 100
11,084.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürebilecek imkanlara sahip olduğunu kaydederek, Avrupa ülkelerini Rusya'dan petrol satın almaktan vazgeçmeye çağırdı.

Davit Kachkachishvili  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Zelenskiy: Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip

Kiev

Zelenskiy Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesinin açılışında konuştu.

Son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahasında tespit edildiğini belirten Zelenskiy, "Avrupa genelindeki İHA ile ilgili son gelişmeler, Rusya'nın bu savaşı genişletecek kadar kendine güvendiğinin açık bir işaretidir." dedi.

Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleri ile ortak çalışmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya, her zaman Batı'yı ve özellikle de Avrupa'yı parçalamaya çalıştı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, olası İHA saldırılarının önlenmesi için Ukraynalı uzmanların Danimarka'da bulunduğunu aktararak, "Onlar, saldırı amaçlı insansız hava araçlarını nasıl tespit edip düşüreceklerini bilen deneyimli Ukraynalılardır." diye konuştu.

Rusya'nın savaşı sürdürdüğünü dile getiren Zelenskiy, "Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, Avrupa ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'in Rusya'dan petrol almaktan vazgeçmelerine yönelik yaptığı çağrıya uymaya davet ederek, "ABD'ye karşı gelmek dar görüşlülüktür ve Macaristan'ın bunu açıkça fark etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğu ve bu yönde devam eden çalışmaların sona ermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusundaki çalışmaları artık tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "şimdi" Ukrayna için etkili olabileceğine işaret ederek, "Bizim için etkili olan güvenlik garantisi modeli sizin için de faydalı olur." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne altın madalya
Bakan Göktaş: Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın ortak evladı olarak görüyoruz

Benzer haberler

Rusya ile Ukrayna karşılıklı 185 esir asker ve 20 sivil takası yaptı

Rusya ile Ukrayna karşılıklı 185 esir asker ve 20 sivil takası yaptı

Zelenskiy: Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip

Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır
Yerli sosyal medya platformları: Dijital egemenlik için yeni bir adım mı?

Yerli sosyal medya platformları: Dijital egemenlik için yeni bir adım mı?
Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhakının üstünden 3 yıl geçti

Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhakının üstünden 3 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet