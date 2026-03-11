Dolar
44.08
Euro
51.31
Altın
5,197.67
ETH/USDT
2,023.20
BTC/USDT
69,801.00
BIST 100
13,224.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Antalya'da Döşemealtı ilçe Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gülsem Adam  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı
İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet