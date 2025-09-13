Dolar
logo
Gündem

THY'den A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın yarın Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçı için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi.

Kenan Irtak  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
İstanbul

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız." ifadesini kullandı.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı
Avrupa Müslüman Forumu, İsrail'in Gazze soykırımına karşı Şanlıurfa'da toplantı düzenledi
Bakan Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi kapsamında yarın Doha'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

