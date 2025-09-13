THY'den A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer
Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın yarın Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçı için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi.
İstanbul
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız." ifadesini kullandı.
