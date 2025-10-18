Dolar
Dünya

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Erbil Başay  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Berlin'in Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'i desteklemek ve İsrail'in işlediği soykırımı protesto etmek için çok sayıda kişi toplandı.

Göstericiler, Gazze'ye insani yardımın girmesini, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalin son bulmasını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasını ve Almanya'nın İsrail'e desteğini kesmesini talep etti.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük", "İnsan onuru dokunulmazdır" ve "Savaş ve işgal dursun, İsrail'e silah sağlanmasın" yazılı pankartlar ile Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin ve çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Eylemde, "İsrail çocukları öldürüyor", Netanyahu mahkemeye" "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atıldı.

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

