Dolar
42.56
Euro
49.52
Altın
4,190.68
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,189.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor

Creditreform araştırmasına göre, 2025’te iflas başvurusunda bulunan şirket sayısının 23 bin 900'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bahattin Gönültaş  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor

Berlin

Almanya'da devam eden ekonomik durgunluk nedeniyle bu yıl ülkedeki şirketlerde iflasın, 2014’ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl 23 bin 900 şirketin iflas başvurusunda bulunacağı öngörülüyor.

Bu yıl iflas eden şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 8,3 artması beklenirken, bu sayının 2014’ten beri en yüksek seviyeye ulaşacağı hesaplanıyor. 2014’te Almanya'da yaklaşık 24 bin 100 şirket iflas etmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca 2023'teki yüzde 22,9 artış ve 2024'teki yüzde 22,5 artış ile karşılaştırıldığında, iflaslardaki bu yılki artış önemli ölçüde daha yavaş olacak.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 57 milyar avro düzeyinde olacak. Söz konusu borç, geçen yıl yaklaşık 59,1 milyar avroydu.

Bu yıl yaklaşık 285 bin çalışanın, şirket iflaslarından etkilenmiş olacağı hesaplanıyor.

Kurumsal iflasların dışında 2025 yılında 76 bin 300 borçlunun da kişisel iflas başvurusunda bulunması bekleniyor. Söz konusu rakam, 2016’dan beri en yüksek seviye olurken, 2024’e kıyasla yüzde 6,5 artışı ifade ediyor.

"Hükümetin planladığı yatırımlar iflasların artmasını engelleyemeyecek"

Alman hükümetinin altyapı ve savunma alanlarında planladığı yatırımların gelecek yıl iflasların daha da artmasını engelleyemeyeceği vurgulanan rapora göre, Alman ekonomisi rekabet gücünü kaybetmeye devam ediyor, yüksek maliyetler, bürokrasi ve devam eden ekonomik zayıflık da yeni iflasların önünü açıyor.

Araştırmada değerlendirmesine yer verilen Creditreform Ekonomi Araştırma Departmanı Başkanı Patrik-Ludwig Hantzsch, "Birçok işletme ağır borç yükü altında, yeni kredi almakta zorluk çekiyor ve enerji fiyatları veya düzenlemeler gibi yapısal yüklerle mücadele ediyor. Bu durum özellikle küçük ve orta-ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) üzerinde büyük baskı oluşturuyor ve sonuçta birçok işletme için ölüm fermanı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2025 resmi iflas başvurusu rakamlarını Mart 2026’da açıklayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar
Emine Erdoğan'dan "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşım
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin zorluklara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz

Benzer haberler

Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor

Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor

Rapor: Almanya'da Müslümanlar ve siyahi kişiler konut piyasasında sistematik ayrımcılığa uğruyor

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Toplum Akademisi sona erdi

Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yakında geçilmesini beklediğini söyledi

Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yakında geçilmesini beklediğini söyledi

Almanya’da binlerce öğrenci Federal Meclisten geçen "askerlik hizmeti yasa tasarısını" protesto etti

Almanya’da binlerce öğrenci Federal Meclisten geçen "askerlik hizmeti yasa tasarısını" protesto etti
Almanya'nın tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı

Almanya'nın tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet