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Yaşam

Savaştan kaçan Ukraynalı aile Zonguldak'ta misafir ediliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından üç çocuğu ve torunuyla ülkeden ayrılan Natalia Medinsky, Zonguldak'ta ağırlanıyor.

Tuncay Tokay   | 17.03.2022
Savaştan kaçan Ukraynalı aile Zonguldak'ta misafir ediliyor

Zonguldak

Alaplı'da yaşayan iş insanı Timur Arslan, yaklaşık 6 yıl önce iş için gittiği Ukrayna'daki kereste atölyesinde Medinsky ailesiyle tanıştı.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Arslan, kendilerini korumak için evlerinin altındaki sığınaklarda bir süre kalan Natalia Medinsky'i (47) Türkiye'ye davet etti.

Korosten kentinden otobüsle Romanya'ya, oradan Varşova'ya geçen Medinsky ailesi, daha sonra İstanbul'a geldi. Arslan'ın aracıyla Alaplı'ya gelen aile, burada iş insanını evinde misafir olduktan sonra daha sonra otele yerleştirildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olan aile, yakın zamanda Ankara'ya giderek kendileri için hazırlanan evde kalacak.

"Ukrayna halkını seviyoruz, onların yanındayız"

Timur Arslan, gazetecilere, Ukraynalı aileyle iş için sık gittiği arkadaşının kereste atölyesinde tanıştığını söyledi.

Arslan, Ukrayna halkını sevdiklerini ve onların yanında olduklarını kaydetti.

Savaşın başlamasının ardından aileyi ilçeye davet ettiğini anlatan Arslan, "Savaş başladığı günden sonra Ukrayna'da evlerinin altındaki ve parklardaki sığınaklarda saklandılar. Ülkemizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Türkiye her zaman onların yanında ve yardımcı olmaya devam edecek. Ankara'da da büyükelçilikle irtibat halindeyiz. Onlar da aileyi Ankara'ya davet ettiler. Belirli bir süre Ankara'da kalacaklar, çocuklar okullara yerleştirilecek. Savaş bitince de ülkelerine dönecekler." diye konuştu.

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