logo
Gündem

Zonguldak'ta yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Fadime Yılmaz Elma  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Zonguldak'ta yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Zonguldak

Kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından derelerden akan yağmur suyunun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde suyun rengi kahverengiye döndü.

Liman ve Kapuz Plajı'nda hakim olan renk değişimi, kentin birçok noktasından da görüldü.

