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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29.11.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Taşhan-Şifa Hamamı-Süleyman Paşa Medresesi'nde incelemede bulunacak.

- Ersoy, Gazi İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Samsun Müzesi inşaatı ile Amisos Tepesi'ndeki incelemelerinin ardından sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. 

(Samsun/11.55-15.00) 

5- Süper Lig'in 10. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Antalya/16.00)

6- TFF 1. Lig'in 11. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Altınordu, Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Balıkesir/Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00)

7- Misli.com 2. Lig gruplarında 12. hafta maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 11. hafta 4. Grup'taki maçlarla tamamlanacak. 

8- 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'nda kasım ayı penceresi maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda tamamlanacak. Türkiye, gruptaki 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak, diğer maçta İsveç ile Hırvatistan mücadele edecek. 

(İstanbul/17.00/20.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-İlbank, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/15.00/18.00)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak. 

(Bahreyn/17.10)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç yapılacak. 

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