Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü kutlanıyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, TBMM'de düzenlenecek 23 Nisan Resepsiyonu'na katılacak.
(Ankara/13.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak.
TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek ve Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek, Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.
(Ankara/09.00/09.15/10.00/10.30/11.30/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Atatürk Anıtı'ndaki törene, TBMM Genel Kurulundaki özel gündemli toplantıya, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Çocuk Şenliği programına katılacak.
(Ankara/09.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir ile Birinci Meclis'teki anma törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kutlamaları kabul törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantıya ve TBMM Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisinin açılışını yapacak, Devlet Çoksesli Korosu Bayram Özel Konseri'ni izleyecek.
(Ankara/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, üçüncü gününde Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesi başlayacak; MKE Ankaragücü ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.
(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)
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