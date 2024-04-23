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Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve dondurucu soğukların etkisiyle kış aylarında tamamen donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm mekanları arasında her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

Havaların sıcak olduğu yaz aylarında şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin sıklıkla gittiği Balık Gölü, bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle yılın yarısı buzla kaplı kalıyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan 2241 rakımlı Balık Gölü, bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla çözülmeye başladı.

Adaları, kuş, balık türleri ve el değmemiş doğasıyla dikkati çeken gölde buzların yarısı erirken kalan kısımda da çözülme devam ediyor.

Göçmen kuşların gelmeye başladığı göl ve çevresindeki karlı dağlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.



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