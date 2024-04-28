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Yaşam

Kars'ta 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan ve kışın yüzeyi donan Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü.

Ömer Tarsuslu  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Kars'ta 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü Fotoğraf: Ömer Tarsuslu - AA

Kars

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden kentte, Çıldır Gölü'nün ardından ilçede volkanik kayaçlar üzerinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü de tamamen buzla kaplanıyor.

"Eskimo" usulü balık avcılığının yapıldığı gölün buzları yüksek rakımda bulunması nedeniyle geç eriyor.

İlkbaharda havaların ısınmasıyla kıyılarındaki buzlar erimeye başlayan Aygır Gölü, dron ile görüntülendi.

Gölün etrafındaki karları erimesiyle göldeki su seviyesi de yükseldi.

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