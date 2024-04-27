Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,114.20
BTC/USDT
62,934.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor

Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için bahar ayında da dozerin boyunu aşan 5-6 metrelik kar kütleleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Abdullah Söylemez  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Zorlu arazi ve kış şartlarının yaşandığı Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava koşulları nedeniyle kış boyunca ulaşıma kapanıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da sonbaharda göç edip kışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'daki köylerde geçiriyor.

Zorlu coğrafya ve arazi şartlarından dolayı kapalı bulunan yolun açılması için ilkbaharın gelişiyle çalışmalara başlandı.

Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki köy yollarında yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 35 kilometrelik Balık Gölü yolunda yer yer 5-6 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ediyor.

Ekipler kar kalınlığının yer yer dozerin boyunu aştığı yolda çalışmalarını sürdürerek ilçeye bağlı son yerleşim yeri Adakent köyüne ulaşmak için karla mücadele çalışmasını nisan ayının sonlarında da devam ettiriyor.

Zorlu coğrafyada dozerle karla mücadele çalışması yürüten ekiplerin çalışması, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski ABD'li asker ve diplomat Wright: İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum
Antalya merkezli "Sibergöz-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
ABD'den Gazze'ye yardıma gönüllü gidecek doktor Hamawy: Hastaneler dolup taşmış, insanlar yorgun ve bunalmış durumdalar
Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki

Benzer haberler

Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor

Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor

Kars'taki Susuz Şelalesi'nin debisi kar sularıyla yükseldi

Ağrı'da karların geç eridiği köylerde hayvanlar meraya çıkarılmaya başlandı

Karla kaplı köylerde çetin geçen kışın etkileri sürüyor

Karla kaplı köylerde çetin geçen kışın etkileri sürüyor
Ağrı'da kar sularıyla beslenen menderesler dronla görüntülendi

Ağrı'da kar sularıyla beslenen menderesler dronla görüntülendi
Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor

Kışın donan Balık Gölü'nün yüzeyindeki buzlar çözülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet