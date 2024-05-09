DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda MAM-T atışı yapan AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız; denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2024
AKSUNGUR SİHA’dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NYUrdLZO4H
Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.