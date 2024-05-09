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Bakan Fidan son 3 haftada yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi yürüttü.

Büşranur Koca  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Bakan Fidan son 3 haftada yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında Hamas yetkilileriyle de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Türkiye ziyareti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 20 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etti.

Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle ikili görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Riyad ziyareti

Bakan Fidan, 28-29 Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Fidan, Riyad ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedii ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Riyad’daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Bakan Fidan ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al San, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüştü.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'nin Türkiye ziyareti

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Bakan Fidan ve Endonezyalı mevkidaşı Marsudi, görüşmelerinin ardından Ankara'da bir ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Banjul ziyareti

Gambiya'nın başkenti Banjul'da 4-5 Mayıs'ta düzenlenen İİT 15. Zirvesi'ne katılan Fidan, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca 7 Mayıs'ta Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile Ankara'da görüştü.

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