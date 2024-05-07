Dolar
32.26
Euro
34.78
Altın
2,313.06
ETH/USDT
3,065.10
BTC/USDT
63,510.00
BIST 100
10,201.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı

Berlin

UBS Grup AG, ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, UBS'nin ilk çeyrekte net karı, analist beklentilerini aşarak 1,8 milyar dolar oldu. Analistler bankadan yaklaşık 600 milyon dolar net kar bekliyordu.

Bankanın gelirleri yüzde 15 artarak 12 milyar dolara yükseldi.

Haziran 2023'te rakibi Credit Suisse'in devralınmasının ardından azalan giderler, bankanın ilk çeyrekte kar açıklamasına yardımcı oldu.

UBS'nin yatırım bankacılığı biriminde de kara geçmesi dikkati çekti. Pay piyasası ve tahvil ihracı işlerindeki toparlanma sayesinde birimin vergi öncesi karı, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 300 milyon dolarlık zararın ardından 400 milyon dolar oldu.

UBS, Credit Suisse'i devraldıktan sonra 2026'ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu elde etmeyi planlıyordu.

ABD'de Mart 2023'te başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse'nin en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

UBS, Haziran 2023'te hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı. UBS'nin Credit Suisse'i satın alması, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşması olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, finansal sonuçları açıklanmasının ardından UBS'nin hisse fiyatı yüzde 8 artarak, Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük artışı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
AK Parti Gençlik Kolları, 60'tan fazla üniversitede Filistin'e destek eylemleri yaptı
Van'da sağanak sonrası yollarda taşkınlar meydana geldi
Türkiye ile Cezayir arasında hava ulaşımında sefer sayısı artacak
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı

UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı

Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

Palandöken'e mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Bazı illerde kar yağışı etkili oldu

Bazı illerde kar yağışı etkili oldu
Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı

Kar nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet