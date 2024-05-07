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Ekonomi

"Yeşil Ekonomi Zirvesi GPAS İstanbul" başladı

Letven Capital'in GPAS İstanbul ile düzenlediği "Yeşil Ekonomi Yatırım Zirvesi GPAS İstanbul" başladı.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
"Yeşil Ekonomi Zirvesi GPAS İstanbul" başladı

İstanbul

Ekosistem ekonomisine dikkati çekerek yeşil ekonomiye geçişi temel alan zirveye, iş dünyasının önemli aktörleri, sivil toplum kuruluşu paydaşları, yeşil girişimciler ve özel sektör liderleri katıldı.

Zirve kapsamında, "Ulusal ve Uluslararası Yeşil Finans Kaynakları","Girişim Sermayesi Yeşil Teknoloji Yatırım Fonları", "Yeşil Ekonomide Avrupa'nın En Geniş Ağı", "Endüstride Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirenler", "Yeşil Ekonomi Arama Toplantısı" ve "Yeşil Ekonominin Platformu" başlıklı paneller düzenlenecek.

Zirvede yer alan panellerde, yeşil ekonominin temelleri ve geleceğinden ekosistem aktörlerinin yenilikçi ürünleri ve üretim ekonomisine olumlu etkilerine, sermaye ve finans ürünlerinin girişimcilere sağladığı faydalara kadar birçok konu ele alınacak.

Yeşil Kuğular kitabının yazarı John Elkington da GPAS İstanbul'da konuşmacı olarak yer alacak. Elkington, "Rejeneratif Kapitalizmde Yaklaşan Patlama" temasıyla dönüşüm yollarını anlatacak.

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