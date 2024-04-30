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Ağrı'da metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasında

Abdullah Söylemez  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Ağrı'da metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasında

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Gültepe ile Karaca köyleri arasındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen metrelerce yükseklikteki hortum, arazide yaşandığı için herhangi bir hasara yol açmadı.

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