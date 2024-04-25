Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akredite büyükelçiler güven mektubu takdim törenine iştirak edecek ve Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov’u kabul edecek.
(Ankara/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temalı Çocuk Zirvesi'ne katılacak, Fildişi Sahili Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelecek ve Anayasa Mahkemesi 62. kuruluş yıl dönümü törenine iştirak edecek.
(TBMM/10.30/17.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı İmza Töreni'ne ve ortak basın açıklamasına katılacak, Bükreş'te Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.
(Ankara/11.30-16.00/Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren davası duruşmasını izleyecek, CHP Çorlu İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını, CHP İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Tekirdağ/09.30/12.30/13.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Zirvesi'ne katılacak.
(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da RTÜK Etik İlkeler Rehberi tanıtım toplantısına katılacak, Cumhuriyet Müzesi'nde Devr-i Amber Sergisi'ni gezecek.
(Ankara/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Avrupa Birliği, Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Düzeyli Diyalog 2. Toplantısı ile Yaşam Bilimleri KOBİ'leri İçin Küresel Rekabetçiliğe Doğru Ar-Ge Destek Laboratuvarlarına Destek Projesi Lansmanı'na katılacak.
(İstanbul/13.15/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 81 il esnaf birlikleri başkanları ile bir araya gelecek.
(Ankara/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını, haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.00/14.30)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilen Ömer Çınar için yemin töreni düzenlenecek.
(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, beşinci gününde Bodrum-Kuşadası etabıyla devam edilecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Danilo's Pizza Bursa Antspor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u konuk edecek. Bodrum Basketbol'un 2-1 önde olduğu seride, 3 galibiyete ulaşacak takım Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek.
(Bursa/15.30) (Fotoğraflı)
3- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.
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