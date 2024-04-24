Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Steinmeier ile ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, daha sonra Steinmeier onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/13.30/13.45/14.30/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson’u kabul edecek.
(TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde kabul edilecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda Çocuk Hukuku Paneli'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/12.45/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürleri toplantısı açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini, kısa vadeli dış borç istatistiklerini, nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na dördüncü gününde Marmaris-Bodrum etabıyla devam edilecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak.
(Monako/20.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
(Rize/Trabzon/13.00/Ankara/18.00/Sakarya/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.