Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Meclis'te düzenlenecek 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ne ve mapping gösterisine katılacak.
(TBMM/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni'ne katılacak.
(Kayseri/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başlayacak.
(Antalya/10.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına, RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK-Kasımpaşa müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Antalya/16.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına, Bodrum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Erzurumspor FK ve Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/13.30/Çorum/Ankara/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig gruplarında 36. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 29. hafta müsabakaları yapılacak.
5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu belli olacak. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, final serisinin beşinci ve son maçında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor-Bursaspor İnfo Yatırım, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.
(Manisa/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa-Anadolu Üniversitesi ve Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Bursa/Aksaray/14.00/Tekirdağ/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.