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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Meclis'te düzenlenecek 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ne ve mapping gösterisine katılacak.

(TBMM/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başlayacak.

(Antalya/10.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına, RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK-Kasımpaşa müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Antalya/16.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına, Bodrum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Erzurumspor FK ve Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.30/Çorum/Ankara/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 36. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 29. hafta müsabakaları yapılacak.

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu belli olacak. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, final serisinin beşinci ve son maçında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor-Bursaspor İnfo Yatırım, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa-Anadolu Üniversitesi ve Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/Aksaray/14.00/Tekirdağ/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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